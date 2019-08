Els atemptats del 17-A, a l'espera de judici dos anys després

Els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils compleixen aquest dissabte dos anys a l'espera de conèixer la data en la qual tres membres de la cèl·lula gihadista que va atacar centenars de persones, i va deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits de diverses nacionalitats, seran jutjats per diversos delictes, però cap d'ells per assassinat.

Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal i Saïd Ben Iazza es troben en presó provisional des de fa dos anys per la seva presumpta participació en els fets i seran les tres persones que s'asseuran al banc dels acusats per respondre-hi. La resta dels membres del grup gihadista van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra a Cambrils o van morir en l'explosió d'un habitatge a Alcanar (Tarragona).

El jutge de l'Audiència Nacional, que va començar investigant el cas, va processar el passat mes d'octubre Oukabir, que presumptament va llogar la furgoneta que van utilitzar en l'atropellament massiu a Barcelona; Houli Chemlal, que va resultar ferit quan la casa d'Alcanar va saltar pels aires la nit abans dels atemptats, pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa.

També va processar Saïd Ben Iazza -detingut el setembre del 2017 a Vinaròs (Castelló)- per un delicte de col·laboració en organització terrorista per la seva possible relació amb la compra i trasllat del material amb el qual van fabricar l'explosiu 'mare de Satan' per atemptar a Barcelona.



Sense indicis per afirmar que es coneixien els plans de la cèl·lula

El magistrat assegura que els tres formaven part de la cèl·lula gihadista però considera que no pot atribuir a cap d'ells els 16 assassinats dels atemptats de Barcelona i Cambrils, com demanen les acusacions populars, perquè no veu prou indicis per afirmar que van tenir una participació directa en els fets.

Es va ratificar a si mateix un mes després en una interlocutòria en la qual va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar els processaments dels tres presumptes terroristes, alhora que va precisar que no hi ha prou proves que acreditin que els sospitosos coneixien els plans de la cèl·lula d'atemptar a Catalunya.

De fet, la Fiscalia s'ha mostrat en tot moment en el mateix posicionament que el jutge instructor i la Secció Segona Sala Penal de l'Audiència Nacional va donar el seu vistiplau a aquesta decisió. No obstant això, les acusacions com l'Asociación de Víctimas del Terrorismo i l'Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo asseguren que continuaran exigint fins a l'últim moment que, si més Oukabir i Houli Chemlal responguin pels 16 assassinats.

