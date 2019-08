Terrassa convocarà una cimera d'urgència davant «l'amenaça» d'Endesa de tallar la llum a milers de famílies

LaTorre

Melgares

NacióDigital

Melgares

Melgares

El govern de Terrassa convocarà una cimera d'urgència a principis de setembre amb tots els municipis afectats per tractar "l'amenaça" d'Endesa. Així ha qualificat l'Ajuntament terrassenc la carta rebuda d'Endesa on anuncia que tallarà la llum a 838 famílies de la ciutat si el Consistori no es fa càrrec del 50% de les factures pendents, que sumen 922.551 euros.En declaracions a, l'alcaldessa accidental i tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa, ha assegurat que "la companyia ha enviat la carta sense cap avís previ i sense haver volgut asseure's per parlar". Per la seva banda Endesa assegura que la carta que ha enviat als ajuntaments catalans té per objectiu "proposar a les administracions locals el copagament del deute acumulat". Es tracta d'una proposta inclosa en la llei catalana 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica . L’objectiu, segons ha explicat Endesa, és donar una solució a les persones en situació de vulnerabilitat abans del pròxim hivern.La companyia ha explicat que va enviar la carta el passat 1 d'agost a un total de 250 ajuntaments que tenen més de cinc clients amb situació de vulnerabilitat i que superen un deute acumulat de 10 mil euros, entre els quals hi ha Terrassa. En relació al malestar que ha generat la carta en alguns ajuntaments, des d'Endesa no han entrat a fer valoracions i esperen rebre respostes oficials en els pròxims mesos per tal d'arribar a un acord abans de l'hivern i evitar la interrupció de subministraments.Malgrat tot, la carta, a la qual ha tingut accésla companyia elèctrica assevera que "procedirem a executar les accions necessàries per agilitzar el cobrament de les factures impagades" i especifica que si no es fa efectiu el deute per part de l'Ajuntament "ens veurem obligats a iniciar, a partir de l'1 d'octubre, els procediments de suspensió de subministrament".La llei catalana de pobresa energètica impedeix que les companyies tallin la llum als col·lectius vulnerables. És per aquest motiu quedenuncia les formes d'actuar de la companyia elèctrica "no han volgut seure i parlar per signar un conveni" i també demana que retirin la carta i demanin disculpes.A banda de Terrassa, Sabadell, Lleida o Girona també han rebut cartes similars. És per això, que el govern terrassenc convocarà una reunió urgent per fer un front comú davant la voluntat de l'energètica de tallar la llum a milers de famílies vulnerables arreu de Catalunya.De fet, a través de Twitter, el Conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, ha manifestat el seu compromís "d'estudiar jurídicament les cartes" i ha recordat que la llei "prohibeix tallar la llum a famílies amb informe de vulnerabilitat".també ha anunciat que després d'aquesta carta, el govern local començarà a estudiar alternatives en l'àmbit energètic entre les quals hi hauria la possibilitat de crear una empresa pública d'energia, com ha fet Barcelona. Aquesta és una proposta que portaven en el programa electoral i que començaran a treballar amb el nou curs polític.

