El PP anuncia un pla per potenciar el constitucionalisme a Catalunya

"Hem anat acceptant o assumint com a normals coses que no ho són, sosté Álvarez de Toledo

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciat, en una entrevista amb Europa Press, que el seu partit està preparant un "Llibre Blanc per a la llibertat a Catalunya" que presentarà a principis de setembre i que té com a objectiu revertir l'expulsió de l'Estat del territori català i enfortir els constitucionalistes. Per aconseguir-ho proposa, entre altres mesures, augmentar la presència de l'Estat, "incentius" socials i econòmics per als constitucionalistes i protegir la "llengua comuna".Es tracta, segons ha exposat, d'un pla "profund i ambiciós, a llarg termini" i que "va més enllà del 155". És una aposta estratègica que, ha assegurat, requereix d'una "convergència" molt gran no només dels partits polítics, sinó també de la societat civil, de sectors com les lletres, l'economia, la cultura o la judicatura, entre d'altres.La dirigent popular ha recordat que Jordi Pujol tenia un pla per a Catalunya amb el qual va organitzar els "objectius de construcció nacional, l'expulsió de l'Estat i fins i tot dels valors democràtics de Catalunya" i que va ser aplicat "en mitjans, en aules, en espais públics" fins al punt, afirma, que ara Catalunya és "un dels llocs on la democràcia és més fràgil ".Ara, afirma, Catalunya és una comunitat "presa" que cal recuperar, ja que aquest pla independentista ha propiciat, segons assenyala Álvarez de Toledo, que ser nacionalista sigui "una ganga" perquè està ple d'incentius per "prosperar en la vida". Mentre que, per contra, ser constitucionalista a Catalunya "ha estat una ruïna". De fet, qualifica d'"herois" els que es declaren com a tals."Això no pot ser, aquest procés cal revertir-lo", exclama la portaveu parlamentària del PP. Aquest és l'objectiu del Llibre Blanc que prepara el seu partit i que conté un "pla d'actuació intensiu" a Catalunya, que espera que es pugui aplicar "el més aviat possible" des de les institucions espanyoles.Álvarez de Toledo no vol revelar les mesures concretes que presentaran al setembre, però sí que insisteix en la necessitat de reforçar la presència de l'Estat a Catalunya. Per això proposa que es "desmantellin" cadascuna de les "estructures paraestatals" que s'han anat creant aquests anys a la comunitat; que es reforci, incentivi i premiï als funcionaris de l'Estat a Catalunya; es protegeixi la "llengua comuna" i a les persones que volen estudiar en espanyol, que "el parlen 500 milions de persones".També apunta la necessitat que RTVE reflecteixi els valors de l'Estat i el pluralisme en la seva emissió a Catalunya, alhora que critica la televisió pública catalana. "TV3 és de tots o no és de ningú", afirma. I afegeix que "no és raonable" que el director d'aquesta cadena pública estigui imputat i segueixi en el seu lloc com si no passés res.Segons la seva opinió, "l'absència de reacció social i política fa que aquestes coses puguin ocórrer", en referència també a la vintena de càrrecs de la Generalitat que estan processats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona per la seva implicació en l'1-O i segueixen en els seus llocs."Hem anat acceptant o assumint com a normals coses que no ho són. Hem de tornar a cada fet el seu significat i la seva gravetat", explica per posar l'èmfasi en la necessitat de "mobilitzar al constitucionalisme" i als "demòcrates" perquè "aquestes coses no passin i hi hagi un profund càstig social".En aquest sentit, Cayetana Álvarez de Toledo afirma que amb la "ruptura" va aflorar la meitat constitucionalista de Catalunya que estava "silenciada, completament aixafada, però que existia". Un fet que, assegura, li dóna motius per ser "optimista", ja que demostra que hi ha una societat "tolerant, cosmopolita, oberta, demòcrata" i que accepta el "pluralisme" i valora la "llibertat individual".Lamenta que aquesta part de la societat hagi estat "desprotegida per part de les institucions", però aposta per "potenciar i enfortir" i per no deixar desemparats els constitucionalistes, i reagrupar-los al voltant d'una taula i escoltar a tots els "vímets" que els componen."Estan descoratjats, desanimats, però cal dir-los no al desànim, ni al desistiment", apunta. Argumenta també que el "separatisme s'ha estavellat amb el mur de l'Estat", que ha fracassat, encara que ara, adverteix, estan utilitzant " l'altra via, que és l'erosió interna". En la seva opinió, cal aprendre de les lliçons de l'1 d'octubre.

