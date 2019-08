Quant cobren els assessors dels partits polítics de l'Ajuntament de Tarragona?

Pau Ricomà i Josep Fèlix Ballesteros, parlant abans del ple d'investidura de l'alcalde de Tarragona Foto: Dolors Granero

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, assegut a la seva cadira del despatx d'alcaldia. Foto: ACN

Més de mig milió d'euros, 519.133,48 euros per ser exactes. Aquesta és la quantitat de diners que costen a les arques municipals els assessors dels partits polítics que formen part del plenari de l'Ajuntament de Tarragona, segons publica el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) , que ha fet públics els sous que guanyaran anualment els 16 nous càrrecs eventuals del mandat 2019-2023.En total hi ha setze càrrecs eventuals, que es reparteixen en set grups municipals, comptant els dos que governen, que són ERC i la coalició En Comú Podem Tarragona. L'alcalde Pau Ricomà està acompanyat, a banda dels seus regidors, per un equip de tres assessors i la cap de gabinet. Com ja vàrem explicar, Judit Borrell és la directora del gabinet d'alcaldia i comunicació i la càrrec eventual que cobrarà més diners de tots, 60.494,28 euros anuals. Laura Picó, Sergi Albarrán -president d'ERC a Tarragona- i Jordi Gené, que repeteix com a assessor, completen l'equip republicà. Tots ells cobraran 34.180,04 euros cadascun per una dedicació del 100%.La coalició liderada per Carla Aguilar i Hermán Pinedo compta a les seves files amb Albert Borràs. L'assessor té una dedicació a temps complet (100%) i per aquest motiu cobrarà 28.483,37 euros.Està previst que els comuns incorporin una segona persona al seu equip d'assessors.El grup municipal del PSC, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, encara l'etapa a l'oposició amb cares noves en el seu equip però també amb nous assessors, entre els quals hi ha un dels fitxatges que va aixecar més polseguera, com va ser el de la líder veïnal Cristina Berrio, que va dimitir com a presidenta de la Federació d'Associacions de Tarragona (FAVT). Berrio passa a formar part de la cartera d'assessors i s'embutxacarà 26.603,47 euros anuals per una jornada amb el 100% de dedicació. Aquesta xifra és el que cobraran també les altres dues incorporacions del PSC, com són Albert Morera i Guillermo García, ambdós formen part de les joventuts socialistes.Meritxell Fuster repeteix a l'Ajuntament i serà qui tingui el sou més alt, amb 34.180,04 euros l'any i una dedicació del 100%.Per altra banda, Esther Valcárcel repeteix com a assessora de Junts per Tarragona, ja que ja ocupava aquest càrrec en l'anterior mandat. La periodista, que també va ser un element clau en la campanya de Dídac Nadal en les municipals, tindrà una jornada de 100% de dedicació i cobrarà fins a 56.966,74 euros.En aquest mandat, però, Valcárcel no estarà sola, ja que s'incorpora Esther Blasco, amb un 75% de la jornada, i una retribució anual de 42.725,05 euros.Junts per Tarragona només té tres consellers i compta amb dues assessores que cobraran prop de 100.000 euros entre les dues.El grup municipal de Cs, encapçalat per Rubén Viñuales, compta amb dos assessors amb una dedicació del 100%. Jesús López s'emportarà 22.786,69 euros anuals i Sergio Piriz, 34.180,04 euros. Ambdós repeteixen com a assessors de la formació taronja.Jordina Estopà serà la responsable d'assessorar les dues regidores de la CUP, Laia Estrada i Eva Miguel. Per aquesta tasca, amb una dedicació del 100%, cobrarà 28.483,37 euros.El Partit Popular, de José Luis Martín, té com a assessora a Inmaculada Rodríguez, exregidora de Turisme, qui només tindrà una dedicació del 36% de la jornada i per això cobrarà 10.254,01 euros anuals. La resta de la jornada, el 64%, serà per a Nieves Royo, que s'emportarà 18.229, 36 euros.

