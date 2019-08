VÍDEO Dues persones identificades per les destrosses del guarniment d'un carrer de Gràcia

Organitzadors de les Festes de Gràcia han ofert un espai als crítics amb el guarniment de la plaça del Nord de Gràcia que dijous van atacar l'espai "perquè puguin explicar per què s'han sentit ofesos", segons ha explicat la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell.Un grup d'okupes van fer destrosses al guarniment de la festa major de Gràcia a la Plaça del Nord mentre cridaven "Això és racisme", segons es pot apreciar en un vídeo que s'ha fet viral. La Guàrdia Urbana va rebre un avís a les 22.30 hores del dijous i es va desplaçar al lloc dels fets, on van fer dues identificacions de les persones que haurien comès els desperfectes. Dimarts passat ja hi van haver petites destrosses al guarniment i els organitzadors ja van oferir un espai perquè els autors es poguessin expressar, segons ha explicat Carbonell, que ha destacat el caràcter dialogant de la comissió.

No hi ha dret el q pateixen @avv_PlacaNord hores i hores de feinada la @festagracia @Bcn_Gracia i totes les plaçes i carrers ho coneixeu, L’incivisme no pot continuar,escridassant sense sentit, atacan sense arguments, que ahir els propis veins,amenaçats amb antelació, vam demanar pic.twitter.com/LuK3ISD1RX

El guarniment afectat, amb el nom de Reserva del Nord, presenta una reserva d'indis americans i s'hi poden veure 'tipis', la tenda típica índia, entre altres elements. Carbonell ha explicat que els guarniments s'han pensat "amb tot el respecte del món" i que dijous al matí hi va haver una xerrada d'un membre d'una tribu indígena que "es va emocionar amb les fotografies" que s'exposen. En qualsevol cas, Carbonell ha dit que ja s'han disculpat per si algú s'ha pogut sentir ofès.



Aquest divendres al matí la principal part de la decoració malmesa es restaurarà. "No hi ha previsió de retirar-la, defensem la llibertat d'expressió i és que en cap cas és atac ni insult per ningú". Carbonell ha defensat el dret dels organitzadors de "poder fer la seva primera festa major que han preparat amb tant d'esforç". Ha explicat que "la comissió està tocada perquè no té absolutament res a veure el que es pretenia amb el que està passant", ha destacat la seva "actitud molt dialogant amb la gent" i que en aquest moment no es plantegen posar una denúncia.