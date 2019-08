Els viticultors es tornen a concentrar contra els baixos preus del raïm

Un grup de viticultors s'han tornat a concentrar aquest divendres contra els baixos preus del raïm aquesta temporada en una protesta que ha "col·lapsat" amb tractors la Rambla de Vilafranca del Penedès (Barcelona), segons ha informat el president de l'Associació de Viticultors del Penedès, Santi Vallès, a Europa Press.La protesta ha estat convocada per la Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i l'Associació de Viticultors del Penedès pels preus que volen pagar els grans cellers de la Denominació d'Origen Penedès (DOP) aquesta temporada. L'acció ha començat a les 10.00 hores amb una desfilada de tractors per la Rambla de la localitat, que "ha col·lapsat" la via, i ha continuat a les 11.00 hores amb una assemblea a la plaça de la Vila, de la qual sortiran les següents accions.Els afectats han assegurat que no han rebut resposta de la proposta de reunió sectorial que van suggerir al president de la DOP Cava, Javier Pagés Font, i la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.El passat dimecres més de 250 viticultors es van concentrar davant del Centre Àgora de Vilafranca del Penedès contra la "deriva egoista i insolidària que no respon a l'estratègia començada pel Consell Regulador per prestigiar el de la marca cava".

