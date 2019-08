El director dels Mossos nega que hi hagi una crisi de seguretat a Barcelona

El director dels Mossos, Andreu Joan Martínez, nega que a Barcelona s'estigui produint una crisi de seguretat. Amb un balanç de sis apunyalaments en una setmana i sis homicidis en sis mesos, el director de la policia catalana ha argumentat en una entrevista a Catalunya Ràdio que hi ha "resposta policial" i que, per tant, es pot parlar de "problemes vinculats a la seguretat" però no d'una crisi, com havia dit el tinent d'alcalde de seguretat de Barcelona, Albert Batlle "Si parlem d'una crisi de seguretat, ens referim a situacions en què l'estructura de seguretat no és capaç de donar una resposta policial. Això no s'està produint, tenim una activitat intensa", ha afirmat el director dels Mossos. Ha afegit que el que s'està produint són determinats "problemes de seguretat" que han incrementat respecte l'estiu passat i que generen una "alta percepció d'inseguretat" entre els barcelonins. Bàsicament, els furts i els homicidis.Sobre els furts, Andreu Joan Martínez ha explicat que es tracta d'un tipus penal que té "baix recorregut penal". Pel que fa als homicidis, ha argumentat que no hi ha "un nexe o un fil conductor" per justificar que s'hagin incrementat respecte fa un any. "S'ha d'analitzar cas per cas", ha advertit. Ha puntualitzat que en alguns dels casos es tracta de baralles entre persones que es coneixen i que moltes vegades tenen a veure amb una situació personal o familiar "desestructurada" i que "requereixen més actuacions socials que policials".El director dels Mossos, però, ha insistit que en cap cas s'està produint una "fallida" del sistema i que una prova d'això és que el fenomen sistèmic dels narcopisos es pot donar per "eradicat" i que han disminuït en un 17% els robatoris en domicilis. En tot cas, el cap policial ha explicat també que els fets delinqüencials no només han anat a més a la ciutat de Barcelona, sinó que en d'altres com Saragossa, per exemple, han pujat un 24,3%.

