VÍDEO Álvarez de Toledo critica els moviments #MeToo: «Són venjatius, hipòcrites i limiten les dones»

La portaveu del Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha qüestionat els moviments de denúncia de l'estil #MeToo contra l'assetjament sexual, ja que considera que s'han "radicalitzat" i que són “venjatius, hipòcrites i tracten les dones com a menors d’edat".A parer seu, aquest tipus de campanyes "tracten la dona com menors d'edat, i jo no ho vull", afirma. "Som responsables, lliures i prenem les nostres pròpies decisions. Aquest és l'enfocament que hem de donar les dones i les nenes perquè creixin fortes i capaces d'afrontar els desafiaments de la societat contemporània", ha afegit la dirigent popular.Així s'ha pronunciat la dirigent del PP al ser preguntada per aquest tipus de moviments de denúncia pública que han tornat a l'actualitat després que el tenor Plácido Domingo hagi estat acusat per una desena de dones relatant suposats episodis d'assetjament ocorreguts al llarg de les tres últimes dècades.També ha criticat que la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo identifiqui el feminisme amb el socialisme, i està convençuda que "les dones no es consideren víctimes de naixement, ni volen que els polítics les tractin com menors d'edat i amb condescendència infinita". "Durant molts anys els homes van parlar en nom de les dones i lluitem per evitar-ho, i ara resulta que hem d'acceptar que altres dones parlin en el nostre nom. Jo no accepto que parlin en el meu nom ni un home ni una dona", ha declarat.Segons Álvarez de Toledo, "hi ha una determinada esquerra que pretén donar a entendre que la violència de gènere, de parella, és un crim polític, ideològic, i que darrere d'aquest crim hi ha una ideologia que seria l'heteropatriarcat capitalista, que seria la dreta"."I jo no dic 'la dreta no mata dones'. La violència en les parelles, contra les dones, de gènere, no té darrere una organització masclista, d'homes que es dediquen a matar dones, una organització de dretes, un món de dretes que està organitzat per intentar eliminar les dones", ha afegitPer Álvarez de Toledo, aquesta lectura que fa part de l'esquerra "és una radical falsedat" i "una perversió total del problema, que no ajuda a resoldre'l". "Pot ajudar l'esquerra a mobilitzar determinats sectors i en alguns moments intentar criminalitzar la dreta, però no ajuda a resoldre el problema i no ajuda a les dones al final", opina. Una vegada més ens utilitzen en una guerra política, però no ens ajuden, més aviat tot el contrari", ha afegit.Per altra banda, Álvarez de Toledo ha confirmat la seva decisió que els diputats del PP, a més de comptar amb molta autonomia en aquesta nova etapa, puguin acollir-se al vot en consciència en temes que afecten "debats ètics" com podria ser el relatiu a la legislació de l'avortament.En la seva opinió, "és una manera molt raonable de resoldre aquests assumptes que poden afectar a la consciència, assumptes morals sempre delicats i complexos que requereixen sensibilitat i que per algunes persones poden justificar la llibertat de vot en aquestes àrees".

