Aiguafreda escampa olor de llop per evitar la presència de senglars al nucli urbà

Feromones de llop. Foto: Aj. Aiguafreda

Aquestes darreres setmanes s'han vist senglars en diferents zones del nucli urbà d'Aiguafreda (el Vallès Oriental). Es tracta d'una desena d'exemplars joves que han estat vistos en jardins particulars, al Passeig de Catalunya i a la carretera.De fet, fa temps ja s'havien detectat episodis d'aquest estil als veïnats d'Avencó, de la Llobeta, o a l'Abella, a on s'havia aconseguit minimitzar la presència d'aquests animals amb batudes autoritzades a les zones properes. Aquesta vegada però, donat que la problemàtica és a dins del nucli urbà, impedeix aquest estil d'accions.L' Ajuntament d'Aiguafreda , d'acord amb la Societat de Caçadors Congost, ha implantat un sistema natural de rebuig que consisteix a disposar emissors de feromones de llop de manera perimetral al nucli urbà amb la finalitat que els senglars no el traspassin.No donar menjar als senglars, deixar ben tancats els cubells de les escombraries, classificar correctament els residus, no provocar els animals ni acostar-s'hi perquè poden tenir reaccions agressives o conduir amb precaució, són algunes de les recomanacions que es donen des del consistori perquè la mesura sigui més efectiva.