Forn acusa el govern espanyol d'optar per «l'obscurantisme» amb el 17-A

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn, en presó preventiva pel judici de l'1-O, ha criticat aquest divendres que el govern espanyol es negui a explicar la presumpta connexió entre l'imam de Ripoll Abdelbaki es Satty i el CNI, en relació als atemptats a Barcelona del 17A: "el Govern espanyol ha optat per l'obscurantisme".Forn, que era conseller en el moment dels atemptats, ha retret que no es comuniqués als Mossos d'Esquadra aquesta relació, i ha suggerit, en una entrevista al diari Ara , que l'executiu de Pedro Sánchez ha d'iniciar una investigació."Són dades importants que no es poden quedar al calaix, estan ben fonamentats i requereixen una resposta urgent dels serveis d'intel·ligència espanyol" ha afegit preguntat en concret per les informacions de Público que especificaven la relació de l'iman i el servei de intel·ligència.A més, ha apuntat que en els dies de després de l'atemptat el paper de l'Estat va ser testimonial i ha lamentat que a alguns membres del govern espanyol no els agradés la gestió de Catalunya: "A alguns membres del Govern espanyol no els va agradar no només l'acció diligent dels Mossos, si no la capacitat de reacció que va tenir el govern espanyol".Preguntat per la coordinació entre els cossos policials que van intervenir en el 17-A, ha declarat que per part d'Interior ha la voluntat de reconstruir relacions: "Sempre s'ha tingut clar, la lluita antiterrorista és una prioritat i només des de la confiança i la col·laboració es pot treballar amb eficiència ".Forn ha opinat que les diferències venien sobretot dels polítics: "Hi va haver una certa voluntat de desprestigiar el treball dels Mossos, i això em va fer molt de mal".El líder d'JxCat a l'Ajuntament de Barcelona ha asseverat que sempre hi ha marge de millora en la gestió, però que pensa que durant aquests dies l'actuació i lliurament dels serveis que van intervenir va ser "exemplar".

