A judici una banda de Tarragona que regularitzava estrangers amb contractes de treball falsos

Set persones aniran a judici acusades de regularitzar estrangers a Tarragona amb contractes de treball falsos. La Fiscalia demana tres anys i nou mesos de presó per a cadascun d'ells pels suposats delictes de falsedat en document oficial i pertinença a grup criminal.El cap de la banda operava des del seu despatx professional situat a la Rambla Nova de Tarragona, on feia funcions d'assessoria en matèria d'estrangeria. Segons el ministeri fiscal, l'home confeccionava contractes de treball domèstic en què figuraven com a ocupadores diverses persones de nacionalitat espanyoles alienes al frau i com a empleats ciutadans de nacionalitat estrangera, amb la qual cosa donava aparença de realitat a unes relacions laborals fictícies.Almenys des del 2011 l'home encapçalava un grup de persones que portaven a terme de manera organitzada i sistemàtica "actes dirigits a aconseguir la regularització fraudulenta de la situació en Espanya de ciutadans estrangers a canvi de determinades quantitats de diners", segons recull l'escrit d'acusació.El principal acusat també confeccionava i proporcionava declaracions de la renda falsificades dels ocupadors i la resta de documentació necessària. Posteriorment, acompanyava els ciutadans estrangers a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. Allà sol·licitava la concessió de la residència per circumstàncies excepcionals d'arrelament laboral, amb la qual cosa es donava inici al corresponent expedient administratiu.Per aconseguir el seu propòsit, l'acusat se servia d'una sèrie de col·laboradors –dels quals se n'han pogut processar cinc, mentre que la resta no s'han pogut identificar. Segons la Fiscalia, aquestes persones s'encarregaven de captar els ciutadans estrangers, a qui venien els serveis prestats pel cap de la banda. Sovint els acompanyaven fins al seu despatx professional o lliuraven als suposats treballadors els contractes o la documentació necessària per regularitzar la seva situació. També feien altres tasques d'intermediació, per les quals cobraven determinades quantitats de diners.El principal acusat comptava també amb la col·laboració de la seva parella. La dona era treballadora de la mateixa subdelegació del govern espanyol a Tarragona i s'encarregava de gestionar el benefici econòmic derivat del frau. Així, feia els corresponents ingressos bancaris en comptes de la seva titularitat i les transferències en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballadors que figuraven en els contractes simulats. També gestionava les altes i baixes en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors de la llar.L'escrit del ministeri públic recull que els processats, entre maig i novembre de 2011, van tramitar i presentar davant la subdelegació fins a 38 expedients administratius per a l'obtenció del permís de residència de ciutadans estrangers.Segons la Fiscalia, els fets constitueixen un delicte continuat de falsedat en document oficial amb la circumstància agreujant de preu i un delicte de pertinença a grup criminal. Pel delicte de falsedat, el fiscal sol·licita tres anys de presó i 3.600 euros de multa, mentre que pel de pertinença a grup criminal, demana nou mesos de presó.El cas arribarà a judici en els pròxims mesos als jutjats penals de Tarragona.

