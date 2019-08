​Més mosquits i més rates per les pluges de l'agost

Primer pla d'una rata de riu. Foto: ACN

El president de l 'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP), Quim Sendra , ha advertit que a causa de les pluges que s’han produït la primera quinzena d’agost, es pot començar “a patir més fortament la proliferació de mosquits” en les properes setmanes. També alerta sobre la possible proliferació de la mosca negra, que ja és una plaga que “requereix tractament constant”, però que es pot veure agreujada per la crescuda dels cabals dels rius.Sendra, a més, adverteix sobre la plaga de rosegadors, sobretot la de rates. Afirma que està reapareixent “una plaga que ja no era preocupant” degut a “la restricció en l’àmbit dels rodenticides”, els productes que serveixen per lluitar contra aquests animals.Sendra assegura que les “regulacions tècniques i administratives sobre l’ús de productes per lluitar contra els rosegadors, estan fent que el seu control sigui més complicat”, provocant així que “apareguin situacions de plaga de rata amb més quantitat i amb més violència”. Tot i que afirma que les restriccions són tant en àmbit domèstic com en el professional, ha assegurat que “com a sector” no entenen aquesta prohibició, ja que afirma que “són els professionals els qui” coneixen “com fer un bon ús dels productes, com aplicar-los de forma segura”.Tot i aquestes plagues de rates i mosquits, que no havien estat destacades en les previsions de principis d’estiu, Sendra ha assegurat que “en general s’hauria de dir que sí que s’han complert” les previsions va fer l’ADEPAP. Fent balanç del primer mes i mig d’estiu, el president de l’associació ha explicat que a Barcelona afecten principalment tres pagues. Una d’elles és la de rosegadors, però també la de panderoles, ja que la capital té "molta xarxa de clavegueram” i, “per l’alta afectació i influència del turisme”, hi ha una plaga de xinxes del llit que afecta instal·lacions hoteleres i també habitatges particulars.Girona, a part de les altres plagues, afronta una plaga de vespa asiàtica, ja que, com que va entrar pel Pirineu, “Girona és la zona amb més risc d’infestació i segueix sent el punt amb més incidència”, ha afirmat Sendra. A Lleida, per ser una zona rural i de granges, hi ha una afectació de rosegadors i de tèrmits. Tarragona, per la seva banda, té una plaga de mosca negra.El president de l’ADEPAP, ha recomanat, per afrontar les plagues, que els consumidors avisin directament a un professional, ja que, ha afirmat, “el professional és el que coneix ben bé la plaga, coneix la situació i sap com es pot resoldre” per això és el qui “ho resoldrà millor, amb més seguretat per les persones i amb més rapidesa”. Ha advertit que alguns dels productes que es venen com a “miraculosos” són, en realitat, perjudicials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor