​La granota toro, a un pas de ser eradicada al Delta de l'Ebre

Els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre confien poder donar per eradicada la granota toro l'estiu que ve. A la tardor farà un any que no es detecta cap exemplar adult o capgròs d'aquesta esp+ècia invasora, ni se'ls escolta raucar, però es deixarà passar un nou cicle reproductiu per assegurar-se'n.El confinament del nucli infestat, amb una tanca física que es va construir a contrarellotge, va ser la clau per aïllar els exemplars que algun particular va alliberar a la zona del filtre verd i que es van reproduir. També es va salinitzar l'espai. Aquesta espècie té poca resistència a l'aigua salada. Ara es fan mostrejos d'ADN ambiental que permeten detectar si queden granotes toro sense albirar-les ni capturar-les.Al juliol del 2018 saltaven un cop més les alarmes al delta de l'Ebre amb la detecció d'exemplars de granota toro que, per primer cop a l'estat espanyol, s'havien reproduït en un espai natural protegit. De capgrossos de granota toro, originària de l'Amèrica del Nord, se'n va trobar més de 900 entre el juliol i l'agost de l'any passat. Es tractava de l'enèsim grup d'invasors a què s'havien d'enfrontar els tècnics del Parc Natural però aquesta vegada s'han aconseguit resultats contundents i positius.Una tanca terrestre de més de sis quilòmetres i la salinització dels espais humits al nucli infestat del filtre verd del Delta han estat determinants per evitar la propagació. L'eradicació però no es donarà per bona fins que no passi un altre cicle reproductiu, de cara l'estiu vinent. "Ha de passar un any sense que es detecti cap exemplar", ha recordat la tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Nati Franch. Tot i així, se senten molt satisfets pels resultats aconseguits. "S'ha fet allò que calia, en el moment adequat. Ara continuaran les tasques de vigilància per assegurar-nos que no queda cap granota", ha afegit.Contenir una espècie invasora al Delta és "molt complicat" i més si es tracta d'un amfibi que es pot moure per l'aigua i, feta la metamorfosi, per terra. "Havíem d'avançar-nos. No podem només aïllar a l'aigua. De fet, com ha apuntat Franch, amb la tanca ja feta, es van trobar exemplars de granota toro d'un any d'edat fora del perímetre de confinament. "Van sortir abans d'acabar de fer la tanca i vam fer una campanya extra de mostrejos intensius i de salinització fora. Des de llavors no hem trobat res més", ha explicat la tècnica del Parc.La tècnica de l'ADN ambiental facilita la feina i garanteix que l'espai estigui net d'aquests amfibis exòtics sense haver d'albirar-los. A través de mostres d'aigua es pot detectar la presència d'aquest invasors i de moment, els resultats són també negatius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor