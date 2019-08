Barcelona iguala en només set mesos i mig la mitjana anual d'homicidis des del 2013

Amb la mort aquest divendres d'un home apunyalat en una baralla al districte de Nou Barris de Barcelona, la capital catalana ja ha registrat dotze morts violentes des que va començar el 2019. Una xifra que iguala, en només set mesos i mig, la mitjana anual d'homicidis registrada des del 2013, que se situa en les 12 morts, segons dades del ministeri de l'Interior. Es dona la circumstància que nou de les 12 morts s'han produït en el darrer mes i mig.El 2013 Barcelona va tancar l'any amb 12 homicidis, mentre que el 2014 se'n van produir 15. L'any següent la xifra es reduiria fins als 11, mentre que el 2016 se'n van registrar 10. El 2017 la xifra va incrementar ostensiblement, fins als 28, però l'augment es deu en gran part a l'atemptat terrorista del 17 d'agost d'aquell any a la Rambla, on van morir la meitat de persones registrades com a víctimes d'homicidis. Per tant, més enllà de l'atemptat, la quantitat de persones que van patir una mort violenta a la capital catalana aquell any va ser de 14.El 2018 la xifra va tornar a baixar fins a situar-se en les deu morts per homicidis. Una quantitat que, en cas de confirmar-se com a mort violenta la del cadàver trobat a Can Tunis, ja s'hauria superat aquest 2019, quan encara falten quatre mesos i mig per acabar l'any. La xifra pujaria fins als 12 homicidis si es comptabilitza la mort d'un home com a conseqüència d'una baralla al barri de la Mina , que administrativament pertany a Sant Adrià de Besòs.Encara no hi ha respostes sobre si l'augment d'homicidis és puntual o mostra una tendència, i és la investigació policial l'encarregada de determinar cap a quin cantó s'inclina la balança. Per ara, la policia només ha detingut el presumpte responsable d'una de les morts, que va quedar ferit al lloc dels fets.El repunt d'homicidis arriba en un moment en què els esforços en seguretat se centraven en els furts i robatoris , i les morts amb violència s'han produït en algunes zones que són lluny del Raval, el barri que els cossos policials havien marcat com a epicentre de la delinqüència a la ciutat.Els Mossos d'Esquadra treballen per determinar si el repunt d'homicidis respon a una "casualitat" o bé es pot establir una tendència. L'Ajuntament de Barcelona, mentrestant, insisteix en el reforç de presència policial als carrers com a recepta per combatre el repunt de morts violentes.Per ara s'han desplegat 139 agents de la Guàrdia Urbana de manera excepcional, als quals s'espera que s'hi afegeixin 320 Mossos d'Esquadra, segons el compromís adoptat pel departament d'Interior a la Junta de Seguretat de Barcelona, celebrada el 19 de juliol.

