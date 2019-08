Mor un home apunyalat en una baralla a Nou Barris

Un home de 47 anys i nacionalitat dominicana ha mort apunyalat després d'una baralla al districte de Nou Barris de Barcelona. Els fets han passat poc abans de les tres de la matinada d'aquest divendres quan dos homes s’haurien barallat per causes que es desconeixen.Com a conseqüència de la baralla un dels homes ha quedat ferit de gravetat i el SEM l'ha traslladat a un centre hospitalari de Barcelona on ha mort. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets.Aquest nit també s'ha produït un altre apunyalament a Barcelona, a Ciutat Vella, durant un robatori violent. La víctima és un turista que ha resultat ferit greu però no perilla la seva vida.En total s'han produït cinc apunyalaments a la ciutat en només tres dies: un a Poble Nou , després que dimarts se'n produïssin dos més al districte de Ciutat Vella. El degoteig de baralles i morts violentes a Barcelona no s'atura. Segons dades oficials la capital catalana ha igualat en només set mesos la mitjana anual d'homicidis des del 2013. En concret, en el que va d'any ja hi ha hagut 12 homicidis a la ciutat, nou de les quals a l'últim mes i mig.

