​El port de València duplica el tràfic ferroviari en els últims sis anys

El port de València ha duplicat el seu tràfic ferroviari de contenidors en els últims sis anys i preveu tancar el 2019 amb més de dos milions de tones de mercaderies transportades per aquest mitjà, segons informa el Diari la Veu. Segons un comunicat de l'Autoritat Portuària de València (APV), entre el 2012 i el 2018 el nombre de contenidors que han entrat o sortit del port de València amb tren s'ha incrementat en un 78%, mentre que el creixement del transport terrestre s'ha limitat a un 2,8%.Si es mesura el creixement per tones, el percentatge encara és major; en concret, se situa per damunt del 90% d'increment, ja que passa de les 956.873 tones del 2012 a les 1.824.280 del 2018, segons les fonts. Destaquen que per al present exercici es preveu que més de 2 milions de tones de mercaderies utilitzaran el ferrocarril per accedir o sortir de les terminals del port de València, més del doble que el 2012.El 2018, el 8,52% del tràfic d'importació i exportació de Valenciaport va utilitzar el tren com a mitjà de transport, una quota que és un 66,73% superior al 5,11% de sis anys abans.Així, el 2012 es van canalitzar en ferrocarril 110.267 TEU dels 2.158.162 manipulats per Valenciaport, mentre que el 2018 s'havien mogut 196.194 TEU amb tren, un 8,52% del total de tràfic que entra i surt anualment dels recintes valencians.

