Cuixart torna a la presó després de ser operat a l'oïda

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reingressat aquest dijous a les 20.43 hores al mòdul 2 de la presó de Lledoners després de sortir el dimecres per ser operat de l'oïda a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, han informat a Europa Press fonts de Serveis Penitenciaris.Cuixart va sortir de la presó amb acompanyament policial dels Mossos d'Esquadra i amb autorització del Tribunal Suprem (TS), i ha reingressat després de rebre l'alta mèdica.La intervenció quirúrgica al president d'Òmnium -en presó preventiva des del 16 d'octubre de 2017 pel procés sobiranista- va ser el dimecres i no és de caràcter greu.Tot plegat mentre el Tribunal Suprem medita si deixa sortir Cuixart per assistir al naixement del seu fill. Ara com ara, l'alt tribuna està de vacances i no preveu donar resposta a la seva petició fins que el part sigui més a prop. En la interlocutòria, el Suprem recorda que el naixement està previst pel 22 de setembre i en la interlocutòria apunta que la petició del líder d'Òmnium compta amb un informe favorable de la Fiscalia.A l'escrit, a què ha tingut accés l'ACN, el fiscal assegura que "interessa que se li autoritzi el sol·licitant la sortida del centre penitenciari per a l'assistència al naixement del seu fill quan es produeixi, amb la durada i en les condicions que les circumstàncies concretes del cas demandin".

