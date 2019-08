Evacuades de l'Open Arms cinc persones i els seus acompanyants per causes psicològiques

Ya llevamos 5 evacuaciones urgentes en 14 días. ¿A qué esperan a autorizar el desembarque de todas las personas a bordo, a que la emergencia médica sea insostenible? Cuánta crueldad.#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/bxxACKoUVe — Open Arms (@openarms_fund) August 15, 2019

L'Open Arms, dirigint-se a Lampedusa. Foto: Open Arms

Cinc persones i els seus acompanyants han estat evacuats amb urgència del vaixell Open Arms per causes psicològiques, segons ha informat aquest dijous l'ONG, que ha recordat que segueix a l'espera d'una autorització per desembarcar la resta de migrants. Segons mitjans locals, les persones evacuades serien nou i ja haurien arribat a Lampedusa.Ara, el vaixell duria 138 rescatats a bord, que naveguen des de fa 15 dies esperant accedir a un port segur on desembarcar. Amb la d'avui, Open Arms ha recordat que ja hi ha hagut cinc evacuacions urgents a llarg d'aquestes dues setmanes. "A què esperen, a que l'emergència mèdica sigui insostenible?", ha expressat l'ONG. Des d'aquest dijous a la matinada l'Open Arms es troba fondejat a mig kilòmetre de l'illa de Lampedusa esperant que se li assigni un port per desembarcar els 138 migrants, alguns dels quals porten dues setmanes a bord.Un tribunal italià va aixecar aquest dimecres la prohibició d'entrar en aigües territorials italianes emparant-se en el dret internacional marítim, per tal de "permetre socórrer les persones a bord". El tribunal administratiu regional de Lazio argumentava que en aquest cas es produïa una "situació de gravetat i urgència" i que hi havia risc d'un naufragi en cas que l'embarcació seguís al mar. D'aquesta manera, quedava en suspens la prohibició imposada pel govern de Matteo Salvini."El decret de Salvini ha deixat de tenir efecte malgrat les amenaces d'un de nou", celebrava l'ONG aquest dimecres, encara sense permís per entrar a port. No obstant, suposava el primer pas per acabar amb el que qualificaven de "malson", després d'una jornada, la de dimecres, en la qual les onades van arribar als tres metres d'altura. A conseqüència d'aquesta situació límit, el tribunal de Lazio donava la raó a Open Arms, que havia presentat un recurs contra la prohibició d'entrar en les aigües del país aprovada pel govern italià."Estem sols contra tothom. Contra les ONG, els tribunals i els ministres espantats", ha dit Salvini aquest dijous a través de Twitter després que la ministra de Defensa d'Itàlia, Elisabetta Trenta, del Moviment 5 Estrelles, rebutgés l'ordre donada pel ministre d'Interior italià.Al seu torn, el president italià, Giuseppe Conte, ha acusat Salvini de "deslleialtat" en una carta oberta publicada al seu compte oficial de Facebook, on també ha assegurat que el seu objectiu sempre ha estat defensar els menors que viatgen a bord de l'Open Arms. Però Salvini li ha respost amb una altra carta a la mateixa xarxa social en la qual desmenteix haver estat deslleial i subratlla que "sempre" defensarà "tots els càrrecs institucionals".D'altra banda, el govern espanyol ha accedit aquest dijous a un "repartiment equilibrat" dels migrants de l'Open Arms i ha confirmat que està treballant amb la Comissió Europea i altres països de la Unió Europea per trobar una solució "comuna, europea, ordenada i solidària".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor