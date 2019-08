VÍDEOS Aterratge d'emergència d'un avió amb més de 200 passatgers en un camp de blat

Passenger video captures moment a Ural Airlines A321 makes emergency landing in a corn field following a bird strike on both engines during takeoff from Zhukovsky airport (Video:bazabazon). https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/fEpufQbTuu — Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 15, 2019

Un Airbus A321 amb més de 200 passatgers a bord ha realitzat aquest dijous al matí un aterratge d'emergència en una plantació de blat de moro poc després d'enlairar de l'aeroport de Zhukovski, a les afores de Moscou. No hi ha hagut cap víctima mortal; sí que hi ha hagut 23 persones ferides de diversa consideració.L'avió, de la companyia Uralskie Avialinii, a bord del qual viatjaven 226 passatgers i set tripulants, ha hagut d'aterrar -tal com marquen els protocols- de panxa i amb els motors apagats després que l'entrada de diversos ocells en la zona de motors durant l'enlairament li provoqués problemes greus. L'aeronau tenia com a destinació Simferópol.El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un total de 23 persones, "entre elles cinc nens", han estat ateses en hospitals i en tots els casos el seu estat és "gairebé satisfactori". El kremlin ja ha anunciat que condecorarà els pilots com a herois.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor