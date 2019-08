L'economia catalana creix per sobre de la mitjana de la zona euro

El Govern considera que l'economia catalana avança "amb dinamisme" i destaca que va tancar l'any passat amb un creixement del 2,6%, set dècimes per sobre de la mitjana de la zona euro. Són dades que s'extreuen de l'Informe anual de l'economia catalana 2018, publicat aquest juliol pel Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.L'estudi recull l'evolució de les principals magnituds socioeconòmiques, però també el comportament dels indicadors de progrés social i benestar. Segons el document, l'economia catalana va superar l'any passat el nivell del PIB per habitant d'abans de la crisi. D'altra banda, les exportacions de béns a l'estranger van moderar-se fins a augmentar en un 1,1%, mentre que les importacions van créixer un 6,9%.A més, el nombre total d'empreses exportadores va augmentar fins a les 47.918, un 2,7% més que el 2017. Pel que fa a l'ocupació, l'estudi indica que l'economia catalana va seguir generant llocs de treball "a bon ritme", tot encadenant cinc anys de creixement després de la crisi.A part, el 2018 es va assolir la taxa d'atur més baixa en una dècada, amb un 11,5%, després del màxim del 23,1% registrat l'any 2013. Amb tot, la taxa d'atur dels joves de 16 a 24 anys i dels estrangers no comunitaris segueix estancada amb un 23,1%.

