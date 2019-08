VÍDEO Les imatges que alegraran el dia als culers: Messi, en plena forma

El Barça debuta a la Lliga aquest divendres contra l'Athletic de Bilbao. Ho farà, però, sense Leo Messi sobre la gespa. Ara bé, aquest dijous s'han difós unes imatges a través de les xarxes socials en què apareix l'astre argentí entrenant a un ritme altíssim. Sota la batuta del preparador físic, el capità blaugrana s'exercita al sorral per recuperar-se com més aviat millor.Valverde no vol forçar el procés de recuperació, però el cert és que Messi progressa com un tro. A les imatges, el davanter treballa la velocitat, els canvis de ritme i els xuts potents a porteria, en estàtic i en moviment.

