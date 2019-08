El misteri del poble de Polònia on només neixen nenes

El poble polonès de Miejsce Odrzanskie s’ha fet famós perquè en els últims 9 anys només hi han nascut nenes #Play324 https://t.co/QDZJeNLk9L pic.twitter.com/TB8HIWl5z2 — 324.cat (@324cat) August 14, 2019

La localitat polonesa de Miejsce Odrzanskie és famosa per un curiós misteri: fa gairebé deu anys que només hi neixen nenes. Des de 2010, 12 nenes i cap nen. El poble no arriba als 300 habitants i es troba al sud de Polònia. Per intentar "acabar" amb aquesta tendència, l'alcalde -que és pare de dues filles- ha promes un regal a la parella que tingui un fill.Però, com és que només hi neixen nenes, en aquest poble? La majoria dels veïns creuen que és pura coincidència, però n'hi ha d'altres que volen analitzar-ne les causes. Ara per ara, només hi ha especulacions. De fet, l'etiqueta de poble sense nens va sorgir quan, en un concurs de bombers voluntaris per a nens, només s'hi van presentar nenes.La història l'ha recollit TV3:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor