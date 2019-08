Neymar ens toca? El descuit a la portada de «Mundo Deportivo» que ha fet petar de riure la xarxa

Una coma ho pot canviar tot. No és el mateix dir "anem a menjar nens" que "anem a menjar, nens". Una cosa semblant l'hi ha passat a Mundo Deportivo aquest dijous. En la seva portada, dedicada al serial de l'estiu, el diari esportiu reclama a Neymar que es mulli. El títol, fraccionat en dues línies, diu: "Neymar te toca". En català: "Neymar et toca".La xarxa no ha trigat a omplir-se de comentaris fent befa i assenyalant al periòdic dirigit per Santi Nolla que, sense una coma, el significat de la frase és totalment diferent. La fórmula correcta, per evitar malentesos, seria "Neymar, te toca", que en català seria: "Neymar, és el teu torn".

