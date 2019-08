VÍDEO Descobreixen el fòssil d'un pingüí de la mida d'una persona

Troballa interessant al jaciment de Waipara Greensand, a Nova Zelanda. Un grup d'investigadors ha desenterrat ossos fossilitzats d'un pungüí de la mida d'una persona. L'espècie, que ha rebut el nom de "Crossvallia waiparensis", va viure entre fa 56 milions i 66 milions d'anys enrere, durant l'època del paleocè, pesava fins a 80 quilos i superava el metre i mig d'alçada. És un dels pingüins més grans mai descoberts.Experts del Museu de Canterbury (Nova Zelanda), amb el suport de Gerald Mayr, del Museu d'Història Natural Senckenberg a Frankfurt, Alemanya, van analitzar els ossos. Mayr va dir que el descobriment ha permès tenir una imatge més nítida de l'evolució dels pingüins."Hi ha pendents molts més fòssils per descobrir que creiem que representen noves espècies que encara estan pendents de descripció", ha declarat Mayr, citat per la ràdio publica neozelandesa, RNZ.L'anàlisi de les potes del pingüí suggereix que les utilitzaven per a nedar molt més que els seus parents moderns i, possiblement, encara no s'havien adaptat per a parar-se rígids. El parent més pròxim conegut de l'ocell és, probablement, el Crossvallia unienwillia, un esquelet fossilitzat parcial que es va trobar en el Cross Valley de l'Antàrtida en 2000.Quan aquests pingüins extints vivien, l'Antàrtida tenia un clima molt diferent i probablement estava coberta de boscos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor