VÍDEO Enxampen «in fraganti» dos lladres que havien robat a Gavà, Castelldefels i l'Hospitalet

El jutge ha decretat l'ingrés a presó de dos dels autors de robatoris a Gavà, Castelldefels i l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Viladecans van detenir 'in fraganti', la matinada del 5 d’agost, dos homes de 31 i 38 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força a Castelldefels, un cop havien violentat un bar del mateix municipi.La investigació dels Mossos va determinar que ambdós detinguts eren els autors de tres robatoris amb força més, comesos amb anterioritat, a bars de Castelldefels i Gavà. A més, la Unitat d'Investigació de l'Hospitalet també els va detenir per un robatori amb força en un establiment de restauració a la seva demarcació. En total, els arrestats acumulen 29 antecedents policials anteriors de la mateixa tipologia delictiva. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.La investigació es va iniciar a finals de juliol, després d'un robatori amb força, de matinada, en un bar del municipi de Castelldefels. Els autors, de nacionalitat romanesa, havien accedit a l’interior de l’establiment forçant les persianes metàl·liques i havien forçat tres màquines escurabutxaques.El 30 de juliol es va produir un segon robatori amb força en un bar de Gavà, quan l’establiment estava tancat, i havien forçat també les màquines escurabutxaques i la caixa enregistradora. Al dia següent es va produir una temptativa de robatori amb força en el mateix tipus d’establiment al municipi de Castelldefels.Els investigadors van aconseguir acreditar que els lladres feien vigilàncies prèvies als bars violentats per tal de manipular els sistemes d'alarma amb l'objectiu d'evitar la detecció a l'entrada del local.Els Mossos, amb l'ajuda de les càmeres de videovigilància dels establiments, van aconseguir identificar dos dels presumptes autors dels robatoris. Finalment, la matinada del 5 d’agost, efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Viladecans van detenir 'in fraganti' els dos presumptes autors. Durant l’escorcoll, els agents van localitzar estris utilitzats per realitzar els robatoris com ara lots, un tornavís i guants.

