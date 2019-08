🔵🔴🎙 Víctor Valdés: "Hay que priorizar la búsqueda de talento por encima del físico”.



👍 Charla del técnico del Juvenil A a los entrenadores del FC Zenit durante la estancia del equipo en San Petersburgo.#FCBMasia #ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/MEetFJzvce — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 14, 2019

Víctor Valdés serà aquesta temporada l'entrenador del Juvenil A del Barça. En una xerrada durant l'estada de l'equip a Sant Petersburg, el tècnic ha deixat un missatge vibrant i clar sobre com ha de ser l'estil del Barça i quina és la seva filosofia com a entrenador.Valdés, l'històric porter del Barça durant l'etapa de Pep Guardiola, remarca que, per ell, el més important és la cerca de talent, més ellà del físic. Ressalta també que cal prioritzar la tècnica de la pilota i les "emocions positives" del futbol. El podeu escoltar aquí:

