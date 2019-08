Un veí de Sant Quirze del Vallès denuncia que té un camió aparcat davant de casa des de fa deu anys

Un veí de Sant Quirze del Vallès ha denunciat que té un camió aparcat davant de casa seva des de fa més de deu anys. Així ho ha explicat a RAC1 . Assegura que, els primers anys, el propietari movia el vehicle per anar a passar la ITV, però ara ja fa temps que no el mou i a l'octubre ja farà dos anys que el camió no passa la inspecció.La presència del vehicle davant de casa, denuncia el veí, molesta la seva família i podria ser perillós per la seva filla petita, perquè està mig rovellat i acumula molta brutícia. L'home també ha demanat a l'Ajuntament que es posi una plaça per a persones amb mobilitat reduïda -per la seva mare- però no se li ha concedit.El veí també s'ha posat en contacte amb el Síndic de Greuges, però no li han donat cap solució. Fa un parell d'anys, ha explicat, va aconseguir una mediació amb el propietari del camió, però li va dir que no el mouria perquè "no li donava la gana".

