Torra estudia emprendre mesures contra l'Estat per l'argumentari antiindependentista d'España Global

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat molest i indignat en conèixer el contingut del document que España Global –organisme depenent del ministeri d'Exteriors espanyol- està distribuint amb l'argumentari antiindependentista del govern de l'Estat.Amb aquest informe, Espanya pretén contradir el discurs i el relat sobiranista i, entre altres coses, dona per bones les tesis de la Fiscalia o alguns testimonis concrets en el judici de l'1-O, del qual encara no hi ha sentència. És aquest punt justament el que, segon ha pogut saber l'ACN, ha portat a Torra a donar instruccions als serveis jurídics de la Generalitat perquè estudiïn les mesures a emprendre per l'argumentari d'España Global.I és que el president considera que amb el document el govern de l’Estat estaria vulnerant la directiva europea sobre presumpció d'innocència, i creu que pot suposar una interferència en el poder judicial. A més, el president considera que el text criminalitzant el moviment independentista poques setmanes abans que, previsiblement, es dicti la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de l'1-O i això també fa créixer la seva sospita.De la mateixa manera, Torra ha avisat que demanarà a l'Estat quant ha costat l'elaboració de l'informe d'Espanya Global per si es pot ser constitutiu d'un delicte de malversació.

