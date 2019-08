Cuixart surt de la presó per una intervenció mèdica

Jordi Cuixart ha sortit de la presó de Lledoners per sotmetre's a una operació a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons ha informat el Regió7 i ha confirmatEl president d'Òmnium Cultural v ser intervingut ahir i avui mateix tornarà al centre penitenciari. Les primeres informacions apunten que es tractaria d'una operació d'oïda.Tot plegat mentre el Tribunal Suprem medita si deixa sortir Cuixart per assistir al naixement del seu fill. Ara com ara, l'alt tribuna està de vacances i no preveu donar resposta a la seva petició fins que el part sigui més a prop. En la interlocutòria, el Suprem recorda que el naixement està previst pel 22 de setembre i en la interlocutòria apunta que la petició del líder d'Òmnium compta amb un informe favorable de la Fiscalia.A l'escrit, a què ha tingut accés l'ACN, el fiscal assegura que "interessa que se li autoritzi el sol·licitant la sortida del centre penitenciari per a l'assistència al naixement del seu fill quan es produeixi, amb la durada i en les condicions que les circumstàncies concretes del cas demandin".

