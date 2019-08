INTERACTIU Consulta aquí l'estat de les platges de Catalunya, en temps real

Catalunya compta amb un total de 173 platges vigilades que cada dia revisen la bandera que hi ha d'onejar. La bandera verda indica que el bany està permès; la groga alerta als banyistes que cal entrar al mar amb precaució. Finalment, quan hi ha bandera vermella, vol dir que el bany està completament prohibit.Per evitar desplaçament en va, el Departament d'Interior posa a disposició de la ciutadania un eina molt pràctica que permet a l'usuari consultar l'estat de cada platja del litoral català i en temps real.El visor permet consultar les platges per zones. Entre la informació de cada una de les platges hi ha la temperatura de l'aigua, l'estat de la mar o la bandera que hi oneja. En concret hi ha informació de 40 platges de la Costa Brava, 44 del Maresme, 17 de la zona del Barcelonès, 20 del Garraf i 50 de la Costa Daurada.

