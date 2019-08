La Comissió de la Dignitat avisa el govern espanyol que anirà a l'ONU si no retorna els papers de Salamanca

Papers de Salamanca recuperats per la Generalitat l'any 2011. Foto: ACN

La Comissió de la Dignitat ha adreçat una carta al ministre de Cultura, José Guirao, on reclama que es faci efectiva la transferència a la Generalitat de determinats documents custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil, a Salamanca. Dos mesos després que el Tribunal Suprem ratifiqués la sentència de l'Audiència Nacional perquè es retornin els papers, avisen que plantejaran aquest incompliment davant les Nacions Unides si no hi ha moviments.El coordinador de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, ha assenyalat en declaracions a l'ACN que malgrat que el de Pedro Sánchez sigui un govern en funcions, "això no els eximeix de complir les sentències". Cruanyes ha explicat que recórrer a les Nacions Unides seria "una manera de posar en evidència davant l'àmbit institucional que l'Estat espanyol no compleix les obligacions que té assumides com a membre de l'ONU".A la carta, a la qual ha tingut accés l'ACN, retreuen que dos mesos després de ser dictada la sentència encara no s'hagi executat. "És un deure incomplert", assenyalen des de la Comissió, que recorden que "el retard encara és més greu, ja que afecta el deure de l'estat de fer justícia amb les víctimes de la repressió franquista". Insisteixen que s'han de transferir de manera definitiva i urgent els documents que retenen encara a l'arxiu de Salamanca. Des de l'entitat recorden que el relator de les Nacions Unides Pablo de Greiff ja va fer una reclamació en aquesta línia fa anys.Per a Cruanyes, aquest és un "acte de justícia" i ha suggerit al govern espanyol que si vol fer accions "de lluïment" de memòria històrica, retorni la documentació. "Això seria acció de memòria històrica efectiva", ha asseverat el coordinador, que creu que no es pot parlar de restituir la memòria de les víctimes del franquisme quan l'executiu "reté" aquesta documentació que "està a les seves mans". "Emprendrem les accions que sigui en compliment de la llei de memòria", ha dit.Reclamen, per tant, la restitució dels fons acordats per la comissió mixta, també els documents de justícia i d'ordre públic; o la transferència de la documentació corresponent a diversos departaments de la Generalitat localitzats a l'arxiu militar d'Àvila. D'acord amb el que estableix el vigent Estatut d'Economia i en compliment de la Memòria Històrica, reclamen la transferència a la Generalitat la gestió dels arxius del govern civil i de la brigada d'ordre públic franquista, per tal de garantir l'accés dels ciutadans a la documentació de la repressió franquista.Entre la documentació reclamada també hi ha la restitució dels documents requisats de diversos ajuntaments catalans. "No té cap mena de sentit que avui es tingui informació requisada, com el llibre d'actes de les sessions municipals de l'Ajuntament de Sort", ha carregat Cruanyes. Finalment, demanen la transferència a la Generalitat de la gestió dels arxius del govern civil i de la brigada d'ordre públic franquista.El coordinador de la Comissió de la Dignitat també ha posat sobre la taula la possibilitat que el Govern reclami als tribunals que executin la sentència. Aquesta no és la primera missiva que la Comissió envia al ministre, a qui ja es van dirigir quan el van nomenar. Cruanyes ha denunciat que, en aquell moment, se'ls va emplaçar més endavant per parlar-ne, però no va passar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor