VÍDEO Forta esbroncada a Collboni en el pregó de la Festa Major de Gràcia

Escridassada monumental a Jaume Collboni durant el pregó de les Festes de Gracia #fmgracia pic.twitter.com/ytrFeOqlSm — Arnau Font (@arnaufontsoto) August 14, 2019

La plaça de la Vila de Gràcia durant el pregó de la Festa Major d'enguany. Foto: ACN

Tret de sortida a la festa més emblemàtica de l'estiu a Barcelona. La Festa Major de Gràcia ha arrencat amb esbroncada a Jaume Collboní per part dels milers de persones que s'han citat per escoltar el pregó. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i líder dels socialistes a la capital catalana ha estat escridassat i xiulat quan ha comparegut des del balcó.El moment de crits i xiulets es pot apreciar en els següents dos vídeos, enregistrats per dos usuaris de Twitter des de la plaça."Sóc dona, jugadora de bàsquet, amb discapacitat". Així s'han presentat aquest dimecres les quatre pregoneres de la Festa Major de Gràcia, que celebra la 202a edició del 15 al 21 d'agost. Paola Manjón, Xènia Galtés, Cristina Pandis i Noèlia Bautista, jugadores de bàsquet de l'equip de dones olímpiques de l'acidH-Lluïsos i medallistes en diversos campionats dels Special Olympics, han ofert un clam per a la igualtat d'oportunitats, la inclusivitat i el feminisme en un pregó reivindicatiu i optimista.Les pregoneres, vestint la samarreta del seu equip i passant-se una pilota de bàsquet, han demanat més suport i visibilitat per a l'esport femení i per a les persones "amb moltes capacitats per sobre de la discapacitat".

