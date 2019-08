Un ferit greu per una explosió en un restaurant de Castelldefels

Un home ha resultat ferit greu aquesta tarda després que una bombona de butà hagi explotat en un restaurant de Castelldefels (Baix Llobregat). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, que hi han destinat dues dotacions, els fets han passat poc després d'un quart de sis de la tarda al establiment Cochina miseria, situat al passeig Marítim del municipi.Un home estava fent tasques de manteniment en el motor d'una nevera industrial i la bombona ha explotat per causes que, per ara, es desconeixen. Com a conseqüència de l'explosió, l'operari ha resultat ferit greu, amb cremades de segon grau, i l'han evacuat amb helicòpter medicalitzat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha relatat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

