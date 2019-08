Salvini amenaça de no complir la resolució judicial i prohibir l'entrada a l'Open Arms

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha assegurat aquest dimecres que no acatarà la decisió del Tribunal Administratiu de la regió de Lazio de permetre que el vaixell de rescat Open Arms entri en aigües italianes . "En les pròximes hores signaré el meu no, perquè jo no sóc còmplice dels traficants de persones", ha reaccionat, Salvini en declaracions retransmeses en el seu perfil de Facebook, qüestionant per què "un vaixell espanyol, d'una ONG espanyola, en aigües malteses, presenta un recurs en un tribunal italià ""Jo no em rendeixo i resisteixo davant aquesta vergonya", ha recalcat el líder de la Lliga, que ha aprofitat per llançar un missatge d'advertència als seus rivals polítics, ara que el país sembla encaminar-se a eleccions anticipades forçades pel mateix Salvini.El tribunal, amb seu a Roma, ha acceptat aquest dimecres el recurs presentat per Proactiva Open Arms contra la prohibició del Govern italià d'obrir els seus ports al desembarcament dels 147 migrants rescatats, autoritzant així a l'ONG a entrar en aigües italianes.En la seva resolució, el tribunal italià ha acceptat el recurs formulat per l'ONG espanyola contra el Ministeri de l'Interior, el de Defensa i el d'Infraestructures, a la llum de la "situació d'excepcional gravetat i urgència", tenint en compte que bona part de els rescatats porten més de tretze dies a bord.El tribunal considera que el recurs formulat per l'ONG respecte al decret que prohibia des de l'1 d'agost la entrada de vaixells de rescat en aigües italianes i contemplava multes de fins a un milió d'euros "no està del tot desproveït de fonament jurídic" en el que fa a "abús de poder" i "violació del Dret Internacional del Mar en matèria de rescat".Aquest no és el primer revés que rep Salvini en relació a les persones rescatades al mar. Fa poc més d'un mes, la capitana del vaixell Sea Watch, Carola Rackete, va ser posada en llibertat després que el jutge considerés justificat que l'embarcació atraqués en un port italià malgrat no tenir autorització.

