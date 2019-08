Un tribunal autoritza l'Open Arms a entrar en aigües italianes

#ULTIMAHORA

Un tribunal italiano permite al ‘Open Arms’ entrar en aguas italianas https://t.co/lSoyOuILf1 — Open Arms (@openarms_fund) August 14, 2019

Un tribunal italià ha permès a l'Open Arms entrar en aigües italianes, segons han confirmat fonts de l'ONG aAra, el vaixell posarà rumb a l'illa Lampedusa després de 13 dies a alta mar, amb 147 persones a bord. Es tracta d'una mesura cautelar adoptada pel tribunal administratiu de la regió del Lazio que justifica la decisió en el dret marítim i en la "situació de gravetat i urgència excepcionals" a bord del vaixell. El jutge també argumenta que hi ha risc de naufragi en cas que l'embarcació segueixi a alta mar.El fundador de l'ONG catalana, Òscar Camps, ha assegurat en declaracions a TV3 que han "tombat" el decret del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, i que ara ja no els podran multar ni confiscar el vaixell. En la mateixa línia, Camps ha demanat l'evacuació de tots els migrants que hi ha a bord per motius mèdics. Salvini ja ha avisat que firmarà immediatament una altra prohibició contra l'ONG."Som a 30 milles de Lampedusa, ens hi aproparem més i entrarem en aigües territorials italianes. Sol·licitar apropar-nos-hi, però ara no hi ha cap prohibició", ha assegurat Camps, en referència a la decisió del tribunal italià.Aquest no és el primer revés que rep Salvini en relació a les persones rescatades al mar. Fa poc més d'un mes, la capitana del vaixell Sea Watch, Carola Rackete, va ser posada en llibertat després que el jutge considerés justificat que l'embarcació atraqués en un port italià malgrat no tenir autorització.Aquest matí, Òscar Camps s'ha reunit amb l'ambaixador d'Alemanya a Espanya i li ha demanat que mediï per crear un "eix reforçat" entre Espanya, Alemanya i França per ajudar les persones rescatades al Mediterrani. "Li hem demanat que creï un eix franco-alemany-espanyol per començar a tractar d'una forma més contínua i constant la plataforma de desembarcament dels rescatats en el Mediterrani", ha explicat Camps.

