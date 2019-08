El jutge demana a Luxemburg informació del traspàs de 8 milions des del fons suís dels Pujol

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha enviat una comissió rogatòria a les autoritats de Luxemburg en la qual demana informació sobre els comptes bancaris en què el fill primogènit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va moure 8 milions d'euros des d'un compte obert a Suïssa en què va arribar a tenir gairebé 18 milions.Així s'explica en una interlocutòria del 12 d'agost, a la qual ha tingut accés Europa Press, i en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 demana aquesta informació per "seguir la traçabilitat dels fons atribuïts a Jordi Pujol Ferrusola en els comptes oberts a Suïssa". La petició la fa arran de la informació que es va enviar des de Suïssa sobre els fons de la família Pujol, que estan sent investigats des del desembre del 2012 per la presumpta comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, delictes de falsedat en document mercantil, així com d'un possible delicte d'organització criminal.En la resolució, s'explica que Pujol Ferrusola va sol·licitar el setembre del 2004 "el traspàs de tots els actius" que tenia emmagatzemats a JP Morgan cap als comptes bancaris de Banque Pictet & Cie de Luxemburg, una quantitat que va ascendir a 8.002.162,47 euros. La interlocutòria indica, a més, que aquest compte suís va arribar a tenir 17,93 milions d'euros el març d'aquell mateix any.El jutge De la Mata afirma en la seva resolució que aquestes facturacions milionàries que es van fer "a través de les societats instrumentals associades a Jordi Pujol Ferrusola no tenen cap justificació material", perquè no se sustenten "en cap cas en la prestació real de cap servei associat al concepte que es va traslladar en les factures".Per tot això, el magistrat instructor reitera que la família de Jordi Pujol i Marta Ferrusola s'ha aprofitat de la seva "posició privilegiada d'ascendència a la vida política, social i econòmica catalana per acumular al llarg dels anys un patrimoni desmesurat pels seus membres, directament relacionat amb percepcions econòmiques fruit de conductes corruptes".

