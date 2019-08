Un detingut per abusos sexuals a les Festes Majors a Deltebre

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un home per abús sexual a diversos nois i noies a la zona de les atraccions en el marc de les Festes Majors de Deltebre. Es tracta d'un home de 25 anys i domicili desconegut, segons ha informat la Policia autonòmica.El cos policial va rebre l'avís a les 23,15 hores i en arribar al lloc dels fets i amb la declaració de diversos testimonis i una ràpida col·laboració van localitzar l'autor dels tocaments i se'l van emportar detingut.L'Ajuntament de Deltebre ha expressat públicament a través d'un comunicat la seua "condemna i tolerància zero" davant "actuacions sexistes com aquestes", apunta a la nota sobre el "malaurat episodi d’agressió sexual"."Per aquest motiu, seguirem posant a l’abast i impulsant els mecanismes de resposta davant d’actituds agressives i sexistes, amb l’objectiu d’ajudar a les víctimes i ficar fre a quí no entén de normes de convivència. I és que la convivència es basa en el respecte a la persona", afegeix la nota.També la CUP Deltebre ha reaccionat amb un comunicat de condemna dels fet en que denuncia “rotundament” les agressions sexuals ocorregudes, en el que concreta que “un grup d’homes van agredir sexualment, en aquest cas amb tocaments, a xiquetes i dones, algunes d'elles menors d'edat”.La Cup Deltebre també ha mostrat el seu suport “a totes les dones del municipi”: “No esteu soles i no sou responsables de les agressions que patiu”, apunta el comunicat, que també trasllada el seu suport “a tota aquella gent del poble que va ser qui va detectar i parar tant l'agressió com als agressors. “Només els agressors són els culpables i farem tot el possible per a que aquesta xacra social i patriarcal que és la violència masclista, deixe d’actuar als nostres municipis”. Així mateix, demana que es prenguin mesures com ara “l'augment de les partides d'atenció a les dones, amb formacions durant l’any per a tots els agents implicats, amb coordinacions amb la policia, seguretat privada, persones de les barres, cap d’atenció primària etc... Amb una coordinació real i efectiva”.La CUP sosté que “la prevenció i l'actuació contra les agressions sexuals i masclistes és una responsabilitat de tothom ja que, no només demana declaracions de bones intencions, sinó que s'ha de traduir en recursos i actuacions concretes”.

