ENQUESTA Feu desconnexió digital durant les vacances?

Una nova investigació feta per la Universitat d'East Anglia, Greenwich i la Universitat Tecnològica d'Auckland, a Austràlia, revela el viatge emocional que fem quan desconnectem de la tecnologia mentre viatgem. L'estudi, publicat al Journal of Travel Research, va investigar com la participació en el turisme lliure de dispositius digitals va afectar en les vacances dels viatgers. Els resultats mostren que hi va haver ansietat inicial, frustració i símptomes d'abstinència entre molts dels viatgers. Després, però, creixien els nivells d'acceptació, gaudi i fins i tot alliberament.Vosaltres en feu, de desconnexió digital? Participeu a l'enquesta de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor