Els actes de record a les víctimes del 17-A, sense Sánchez ni el rei

Ni el rei Felip VI ni el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, assistiran aquest dissabte a l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A, dos anys després de l'atemptat que va acabar amb la vida de 14 persones a la Rambla.La presència del rei va ser protagonista en la manifestació celebrada pocs dies després de l'atemptat l'agost del 2017 , amb xiulades i crits de favor del monarca, i ho va tornar a ser l'any passat . D'una banda, els crits a favor del rei van interrompre l'acte celebrat a la plaça de Catalunya, mentre que els CDR van convocar una manifestació al final de la Rambla amb el lema "Catalunya no té rei" i militants independentistes van desplegar una pancarta amb la inscripció "EL rei espanyol no és benvingut als Països Catalans" des d'un edifici de la plaça de Catalunya.Enguany, l'Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terorisme (UAVAT) han organitzat un acte d'homenatge que se celebrarà a les deu del matí al mosaic del Pla de l'Os. Consistirà en un minut de silenci i un record a les víctimes mentre sona el Cant dels Ocells. Després, les famílies de les víctimes dipositaran un clavell blanc i més tard ho faran les autoritats. No es faran parlaments.En l'acte sí que hi prendran part el president Quim Torra, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i els presidents del Congrés, Meritxell Batet, i del Senat, Manuel Cruz.

