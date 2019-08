Quins efectes té la desconnexió digital durant les vacances?

Una nova investigació feta per la Universitat d'East Anglia, Greenwich i la Universitat Tecnològica d'Auckland, a Austràlia, revela el viatge emocional que fem quan desconnectem de la tecnologia mentre viatgem. L'estudi, publicat al Journal of Travel Research, va investigar com la participació en el turisme lliure de dispositius digitals va afectar en les vacances dels viatgers. Aquest tipus de turisme va implicar perdre l'accés a tecnologies com telèfons mòbil, ordinadors portàtils, tauletes, Internet, xarxes socials i cercadors d'internet.Els investigadors, que també vam participar de l'estudi, van examinar les emocions que dels participants abans de desconnectar, durant la desconnexió i després de tornar a connectar-se. Els resultats mostren que hi va haver ansietat inicial, frustració i símptomes d'abstinència entre molts dels viatgers. Després, però, creixien els nivells d'acceptació, gaudi i fins i tot alliberament. Això justifica que la demanda de les anomenades vacances de "desconnexió digital" vagi en augment.L'autor principal de l'estudi, el doctor Wenjie Cai, apunta que "en el món actual, sempre connectat, les persones estan acostumades al accés constant a la informació als diversos serveis que proporcionen les aplicacions". "Moltes persones s'estan cansant de la connexió constant a través de les tecnologies i hi ha una tendència a l'alça del turisme digital lliure, per això és útil veure el viatge emocional que experimenten aquests viatgers", apunta l'investigador, que ressalta que els participants de l'estudi es van relacionar més i van passar més temps amb la resta de turistes.Vosaltres en feu, de desconnexió digital? Participeu a l'enquesta de

