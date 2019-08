La sequera provocarà pèrdues superiors al 50% en olivera a les Terres de l'Ebre

Unió de Pagesos estima que la manca de pluges a la primavera i l'estiu comportaran pèrdues "significatives" en els oliverars de secà, que poden ser superiors al 50% de la producció a les Terres de l'Ebre i a les Garrigues.Segons el sindicat, el Baix Ebre i el Montsià, principals productores d'oli d'oliva a Catalunya, són les comarques "més castigades" per la sequera, ja que acumulen quatre anys consecutius amb un registre de pluja molt inferior al de la mitjana climàtica de la zona. La pèrdua de collita és superior al 60% a les localitats del Baix Ebre de l'Aldea, Camarles, l'Ampolla i el Perelló. A la resta de municipis, calcula que serà d'entre el 40-50%.Pel que fa a les Garrigues, les pèrdues superen el 50% i "poden augmentar si no plou les properes setmanes, tot i que la producció ja no es recuperarà", segons Unió de Pagesos.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya de l'estació de Mas de Barberans, el 2016 es van acumular al Baix Ebre i al Montsià 479,5 mm de pluges; el 2017, 403,4 mm, i el 2018, 905,44 mm, dels quals uns 500 mm es van registrar només entre l'octubre i el novembre del 2018 i únicament van servir per fer caure les poques olives que quedaven als arbres. Entre el 2016 i el 2018, la mitjana de precipitació anual en aquestes comarques ha passat de 689,66 mm/any entre el 2011 i el 2015 a poc més de 400 mm/any entre el 2016 i el 2018.A l'espera de conèixer la incidència que pot tenir la sequera en altres comarques de Catalunya, Unió de Pagesos considera "urgent" l'articulació de mesures per pal·liar-ne els efectes a les explotacions d'olivera del Baix Ebre i del Montsià, i que s'estenguin a la resta de Catalunya si s'acaben confirmant també pèrdues de producció importants.En aquest sentit, el sindicat demana per a les explotacions del Baix Ebre i del Montsià ajuts directes basats en les pèrdues, préstecs bonificats en els interessos i amb amortitzacions de capital a càrrec de l'Administració, a més d'exempcions fiscals com ara en l'IBI de rústica (amb compensació del Ministeri d'Hisenda als ajuntaments), reduccions en les cotitzacions de la Seguretat Social i una adequació de la fiscalitat la pèrdua d'ingressos patida per la pagesia que tributa sota el sistema d'estimació directa del IRPF. Unió de Pagesos també demana que l'Administració faciliti l'accés al reg per garantir la viabilitat de les explotacions.El sindicat també apel·la la ciutadania i les empreses dedicades a l'alimentació perquè es consumeixi olis d'oliva verges i extra verges catalans, i recorda que només aquestes dues varietats tenen propietats beneficioses per a la salut, segons diversos estudis. Així mateix, Unió de Pagesos adverteix que la reducció de la producció, sumada a la caiguda del preu en origen que pateix el sector, "pot portar a l'abandonament dels oliverars menys rendibles, però que tenen un gran impacte ambiental, paisatgístic i, alhora, fan de tallafocs en cas d'incendis forestals, com s'ha demostrat enguany en l'incendi originat a la Ribera d'Ebre".

