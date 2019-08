​Un gos ataca una dona de 64 anys a Banyoles i li fa ferides al cap i un dels braços

La Policia Local de Banyoles i els Mossos d'Esquadra busquen un gos que aquest dimarts al vespre va atacar una dona a la zona del Pla de l'Ametller. L'atac va tenir lloc cap a les nou de la nit, quan la víctima –que té 64 anys- i el seu marit anaven a llançar les escombraries i es van trobar l'animal a la zona dels contenidors del carrer Remei.L'animal, un gos gran i negre, va fer caure la dona per terra i després la va mossegar al cap i al braç esquerre. ​A més de les ferides, la dona també va patir contusions i li va quedar un ull inflat a conseqüència de la caiguda.Després de l'atac, el seu marit va dur-la fins a la Clínica Salus Infirmorum, des d'on se la va derivar fins a l'hospital Josep Trueta. El mateix personal de la clínica també va avisar d'ofici la Policia Local, que van anar fins a la zona amb els Mossos per intentar localitzar el gos. La dona continua ingressada a l'hospital però es preveu que en les properes hores ja rebi l'alta.Els agents es van desplaçar fins a la zona del Pla de l'Ametller per localitzar l'animal, que es desconeix encara si té propietari o no. La policia continua buscant el gos, i també està intentant localitzar càmeres de seguretat a la zona per veure si haguessin enregistrat alguna imatge que els serveixi per tenir pistes. La investigació del cas s'ha traspassat als Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor