El Suprem evita respondre ara la petició de llibertat de Cuixart per assistir al naixement del seu fill

El Tribunal Suprem està de vacances i no respondrà la petició de llibertat de Jordi Cuixart fins que no s'apropi la data del naixement del seu fill. Cuixart va demanar un permís fa pocs dies per poder sortir de Lledoners i acudir al part. L'alt tribunal recorda que el naixement està previst pel 22 de setembre i en la interlocutòria apunta que la petició del líder d'Òmnium compta amb un informe favorable de la Fiscalia.A l'escrit, a què ha tingut accés l'ACN, el fiscal assegura que "interessa que se li autoritzi el sol·licitant la sortida del centre penitenciari per a l'assistència al naixement del seu fill quan es produeixi, amb la durada i en les condicions que les circumstàncies concretes del cas demandin".I és que la Fiscalia recorda que l'article 47 de la Llei penitenciària detalla que "en cas de defunció o malaltia greu dels pares, cònjuge, fills, germans i altres persones íntimament vinculades amb els interns, en cas de part de l'esposa, així com per importants i comprovats motius, amb les mesures de seguretat adequades, es concediran permisos de sortida, tret que concorrin circumstàncies excepcionals". És per això que es creu que el cas de Cuixart s'adequa perfectament a aquest article.L'escrit del fiscal, a més, detalla que els permisos a què es refereix l'article podran ser concedits "a interns preventius amb l'aprovació, en cada cas, de l'autoritat judicial corresponent", i que "no obstant això, la sol·licitud que el permís s'estengui a tots els dies que duri l'hospitalització de la mare amb motiu del part haurà de ser examinada i valorada en cada cas una vegada produït el naixement i en atenció a les circumstàncies concurrents en aquest moment".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor