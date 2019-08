Batlle promet noves mesures per revertir la «crisi de seguretat» a Barcelona

El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha avançat aquest dimecres que el consistori impulsarà noves mesures per revertir la "crisi de seguretat" que, segons assegura, pateix la ciutat.Batlle ha fet aquestes declaracions després que s'hagin registrat tres apunyalaments en menys de 24 hores a Barcelona. El tinent d'alcaldia ha parlat d'una crisi de seguretat que no és irreversible però que el govern municipal d'Ada Colau vol evitar que es converteixi en "crònica".En aquest sentit ha recordat que tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana preveuen augmentar els seus efectius a la ciutat i ha demanat fer una anàlisi "serena i responsable" de la situació.Sobre els apunyalaments, Batlle ha argumentat la necessitat d'una intervenció policial que permeti "recuperar la confiança de la ciutadania".La compareixença de Batlle s'ha produït després de l'operatiu policial dels Mossos contra quatre narcopisos a Barcelona. Un fenomen, el dels narcopisos, que segons el tinent d'alcaldia, ja és "residual".

