La tripulació de Ryanair convoca 10 dies de vaga al setembre

Els tripulants de cabina de Ryanair han presentat aquest dimecres un preavís de vaga per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28 de setembre en totes, les seves bases de l'Estat en protesta pels acomiadaments anunciats i el possible tancament d'infraestructures de la companyia. Els sindicats convocants,USO i SITCPLA, apunten que, si no hi ha acord en la futura reunió de mediació, la vaga es convocarà de manera formal.D'aquesta manera, els tripulants volen impedir el tancament de les bases de Gran Canària, Tenerife sud i Girona. En el cas català, encara s'ha de confirmar que finalment es tanca i, ara per ara, només és una intenció per part de la companyia. Els treballadors també protesten per les retallades de llocs de treball i els acomiadaments que preveuen massius.

