Justícia rep 3.468 sol·licituds per obtenir el document de nul·litat dels judicis franquistes

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha rebut fins al mes de juny 3.468 peticions del document que dona fe de la nul·litat d'un judici o d'un consell de guerra dictat per causes polítiques a Catalunya pel franquisme.El 70 % ha demanat rebre'l per correu electrònic, mentre que la resta ha sol·licitat recollir-lo presencialment a algunes de les cinc Oficines d'Atenció Ciutadana de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona o Tortosa. El document va acompanyat d'una carta del president de la Generalitat, on destaca la necessitat de restablir "l'honor, la dignitat i la memòria" d'una víctima "injustament processada pels tribunals franquistes".A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco entre l'abril de 1938 i el desembre de 1978.El Govern va començar a expedir els documents que fan constar la nul·litat dels judicis i els consells de guerra franquistes contra catalans per causes polítiques el 12 de setembre de 2017, després que el Parlament aprovés la llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. En aplicació d'aquesta Llei, l'Arxiu Nacional de Catalunya també publica la relació completa de persones que no eren afins al règim i que van ser considerades enemigues del franquisme per la seva afiliació política, les seves idees o creences i contra les quals es va instruir un procediment judicial militar.La sol·licitud d'aquest document de nul·litat es pot fer presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, a través del web del Departament de Justícia i trucant al telèfon 012. En un màxim de 30 dies, els documents s'entregaran a la seu i als serveis territorials del Departament de Justícia o bé per correu electrònic.

