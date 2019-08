El PP registra la marca «Catalunya Suma» per coaligar-se amb Cs

El PP ha registrat la marca "Catalunya Suma" "per si de cas" Ciutadans s'avé a presentar-se conjuntament amb els populars en unes hipotètiques eleccions al Parlament. Segons ha publicat Economía Digital i ha confirmat l'ACN, la marca s'ha registrat des de Madrid, i s'ha fet en coordinació amb Catalunya. Aquesta marca intenta reproduir l'èxit de la plataforma electoral Navarra Suma, que ha unit UPN amb el PP i el Cs i que va ser la més votada a les urnes.Tot i això, els populars són conscients que la formació d'Albert Rivera, ara amb Lorena Roldán al capdavant a Catalunya, no són partidaris d'aquesta aliança. Així, fonts del PP apunten que a data d'avui no hi ha res més que el registre de Catalunya Suma com a marca per si el partit taronja acaba, finalment, canviant d'idea. Segons la informació del diari digital, va ser el secretari general del PP i home de confiança de Pablo Casado, Teodoro García Egea qui va fer aquest encàrrec, per tal que els populars tinguessin la marca sota el seu control.Tot i això, el diputat de Cs Nacho Martín Blanco descartava del tot dimarts a SER Catalunya una possible entesa per anar junts amb els populars. Per Martín Blanco, el seu partit és el "referent incontestable" a Catalunya i la "casa gran del constitucionalisme" que cal preservar. Els populars, però, estarien plantejant una aliança a llarg termini, no de cara a les properes eleccions al Parlament, sinó mirant a les següents, a partir del 2024, en cas que Cs s'hagués desgastat i el PP hagués recuperat terreny.El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha recriminat també a Cs que vulgui "fer una OPA hostil" al seu partit i que hagi abandonat, al seu entendre, el seu doble objectiu de combatre el nacionalisme i evitar que tingui la clau de la governabilitat a l'Estat. "En lloc de ser fidels a la seva missió fundacional, estan en una estratègia convençuts que farien el sorpasso al PP", ha criticat en una entrevista amb l'ACN.Tot i que ha explicat que la relació amb el partit taronja és bona a nivell personal, els ha recriminat que vulguin "substituir el PP". "És una estratègia errònia que està provocant que molts històrics de Cs ho hagin criticat i s'hagin distanciat", ha recordat. Fernández ha coincidit que una repetició electoral a l'Estat "no és desitjable per part de ningú" perquè "allargaria una situació d'inestabilitat política" amb el govern en funcions.Ha atribuït l'actual situació al fet que la moció de censura que va dur el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a La Moncloa "no va ser constructiva" perquè es va basar "en una unió circumstancial per fer fora un partit polític" del poder. Per això ha emplaçat Sánchez a pactar "amb els mateixos partits que el van posar" a La Moncloa o bé amb Cs, amb qui "ja va arribar a un acord d'investidura" el 2015.En canvi, ha descartat qualsevol tipus de suport del PP i del seu president, Pablo Casado, al líder socialista i ha reservat al dirigent popular la figura d'"oposició i alternativa". "Els ciutadans van decidir amb el seu vot que el PSOE havia de liderar un govern, perquè era la força més votada, i que la segona força política és el PP. Per tant, la oposició", ha conclòs.Sobre els governs que el PP sí ha pogut encapçalar amb l'ajuda de Cs i Vox, el president dels populars catalans ha assegurat que l'única "línia vermella" que posa a l'hora d'arribar a acords amb altres formacions és que condemnin el terrorisme, per la qual cosa exclou a EH Bildu. Ha lloat els casos d'Andalusia i Múrcia i ha afirmat que no hi veu "ni un sol element de preocupació". "Hi havia gent que parlava d'hecatombe i ara s'han hagut de menjar les paraules", ha asseverat.

