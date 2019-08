El PSC reclama que Ribó comparegui per suposats «obsequis d'alt valor patrimonial»

El grup PSC-Units ha reclamat aquest dimecres que es convoqui de manera urgent la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, perquè el síndic de greuges, Rafel Ribó, hi comparegui per informar sobre suposats "obsequis d'alt valor patrimonial" d'empresaris vinculats a la trama de corrupció del 3%.Els socialistes, que faran la sol·licitud aquest mateix dimecres, lamenten que no s'ha produït la compareixença de Ribó que la comissió ja va aprovar al juny, per unanimitat i a proposta de Ciutadans."Fins a data d'avui, en què apareixen més informacions relacionades amb aquest assumpte, no s'ha substanciat aquesta compareixença", lamenten els socialistes, després que El Periódico hagi publicat que l'empresari Jordi Soler, acusat de finançar CDC, hauria pagat un viatge a Berlín a Ribó i la seva filla, a més de dirigents de CDC, per veure la final de la Champions del 2015 entre el Barça i la Juventus del 2015.Posteriorment, la diputada de Cs Lorena Roldán ha apujat l'aposta dels socialistes i ha anunciat que el seu partit demanarà un ple extraordinari del parlament perquè hi comparegui Ribó. "Seria gravíssim que qui ha de defensar tots els catalans hagués acceptat un viatge de 39.900€ de la mà del clan de Convergència".

