Desarticulada una organització especialitzada en el robatori i tràfic de motocicletes

Peces de motos que havien sostret els detinguts. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns una dona i dos homes de 25, 32 i 36 anys respectivament, veïns de Torredembarra i el Vendrell, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, robatori i furt d'ús de vehicles, falsificació documental i tràfic de drogues.La investigació va començar a principis del mes de febrer en notar que s'havien produït diversos robatoris de motocicletes amb unes característiques similars a la comarca del Tarragonès. De l'anàlisi dels robatoris, els investigadors van poder relacionar els fets amb un grup de persones amb una alta mobilitat geogràfica. Tot i això, els mossos van establir una sèrie de dispositius de vigilància per poder veure l'abast del grup.La investigació va permetre saber que els integrants del grup formaven una organització criminal amb uns rols ben definits. Aquests es dedicaven a la sostracció de furgonetes que, posteriorment, utilitzaven per a sostraure motocicletes. Un cop modificades les matrícules, els investigats enviaven les motos cap al Marroc.Segons la indagacions policials, el grup cometia els seus robatoris a les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt i el Baix Penedès i l'Àrea metropolitana de Barcelona.A més de l'alta mobilitat, el grup es caracteritzava per utilitzar fortes mesures de contra vigilància que van dificultar la investigació. Tot i això, els mossos van poder acreditar que el grup hauria comés com a mínim 15 robatoris de vehicles. D'aquests, amb la investigació es van poder recuperar sis furgonetes, dues motocicletes i la documentació de quatre motos més.Una de les furgonetes robades que es van poder recuperar va estar relacionada amb un incident el 27 de març a la Pobla de Montornès. I és que agents de seguretat ciutadana que feien patrullatge pel poble van veure una furgoneta que havia estat sostreta al barri tarragoní de Bonavista el passat mes de desembre.Els agents van recuperar el vehicle i van comprovar que presentava dues plaques de matrícula d'altres vehicles. A més, a l'interior hi havia una motocicleta tipus scooter que havia estat sostreta aquell mateix dia a Tarragona.Arran d'aquell incident, els investigadors van continuar amb el cas però van comprovar que els integrants del grup augmentaven encara més les seves mesures de protecció.Els mossos van descobrir també que el grup, aprofitant la seva mobilitat i estructura, estava ampliant la seva activitat delinqüencial que ara virava també cap al tràfic de drogues. En concret, es dedicaven a transportar grans quantitats de marihuana llesta per a la seva venda final.Després d'acreditar l'activitat delictiva del grup i comprovar que estava format per un mínim de cinc persones, els mossos van portar a terme aquest dilluns un operatiu d'entrades i escorcolls en tres immobles situats a Torredembarra, la Pobla de Montornès i el Vendrell.Durant aquest dispositiu es va detenir dos homes i una dona i es va comprovar que els altres dos havien viatjat recentment al Marroc. Per aquest motiu, es van donar d'alta dues ordres de recerca i detenció.Pel que fa a les entrades, els mossos van recuperar diversos objectes relacionats amb l'activitat principal del grup. Així es van localitzar plaques de matrícula, un ciclomotor amb els elements de seguretat manipulats, diversos motors de vehicles, roba de moto i diversos objectes que van permetre confirmar la relació del grup amb el robatori dels vehicles que s'havien anat recuperant durant la fase d'investigació.En dues de les tres entrades, els mossos també van intervenir diverses bosses industrials plenes de cabdells de marihuana llestos per a la seva venda final. En total es van intervenir 15 quilograms de marihuana.Amb les tres detencions i la intervenció del material, els investigadors donen per desarticulat aquest grup criminal.Dels tres detinguts, la dona va quedar ahir en llibertat amb càrrecs amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida, mentre que els dos homes han passat aquest matí a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor