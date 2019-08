Caldes de Malavella torna a l'època romana amb les visites teatralitzades

Horari i preus



- La temporada de visites teatralitzades s’inaugurarà el proper dissabte 17 d’agost i s’allargarà fins el 21 de setembre i es realitzarà una funció cada dissabte a les 22h.



- L'entrada general té un preu de 10€ i l’entrada reduïda (per a infants d’entre 6 i 12 anys inclosos) de 5€.



- Les entrades es podran adquirir de manera anticipada a partir del 6 d’agost a l'Oficina de Turisme.

Sota el títol "Caldes, capital d’Europa", el proper dissabte 17 d’agost s'inaugura a Caldes de Malavella la 18a temporada de les visites teatralitzades d'estiu , una activitat imprescindible per als amants de la història, l'humor i el teatre.Les visites teatralitzades d'estiu consisteixen en una passejada-itinerari per diferents racons del municipi sota la direcció divertida i amena de tres actors de teatre que ens descriuen esdeveniments del poble. Des de la prehistòria, passant per la Caldes romana i del valor que han anat prenent les aigües amb l'explotació de les aigües termals i la construcció dels balnearis.Com a experiència cultural, les visites teatralitzades, que se celebren els dissabtes dels mesos d'agost i setembre, resulten sempre indispensables, però més especialment enguany declarat Any de Turisme Cultural.Aquest any en Fonsu no vol fer Visites, la Swellen s'ha apuntat al club de lectura després de llegir El fill de l’italià d’en Rafael Nadal i la Remei no en vol sentir a parlar ni d’una cosa ni de l’altra. Seran capaços després de 18 anys de Visites de posar-se d’acord?Els visitants podran gaudir d'una nit de dissabte d'humor passejant per les restes de la ciutat romana Aquae Calidae, els Jardins de Sant Grau, les Termes Romanes, els Xalets d’estiueig del Carrer Pla i Deniel, el Balneari Prats, els Xalets d’estiueig de l’Avinguda del Dr. Furest i el Balneari Vichy Catalán on es podrà visitar la seva capella interior.La visita acabarà amb un petit piscolabis sota les estrelles als jardins del Balneari Vichy Catalán.

